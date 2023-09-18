Понедельник, 18 Сентября 2023 19:12

АрмИнфо.Ереванцы вчера сделали свой выбор. Так прокомментировал экс- госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян, результаты прошедших 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана.

При этом политик считает, что основной урок этих выборов состоит в том, что не удалось обеспечить высокий показатель участия и привести на избирательные участки активные, здравые, верящие в возможность изменений массы общественности, которые бы проголосовали за силы, предлагающие альтернативу.

<Другой важный вывод в том, что действующая власть не обладает общественным доверием.

Даже участие Пашиняна в митинге в поддержку своего кандидата не заставило избирателей пойти на избирательные участки, а <Гражданскому договору> не удалось даже в условиях рекордно низкого участия получить большинство голосов участников выборов>,- обратил внимание Варданян.

По его словам, это означает, что действующая власть не только не имеет поддержки большинства общественности (по сравнению с выборами 2018 года эта сила потеряла поддержку почти ? избирателей), но и действия властей вынудили население отстраниться от политики, показать, они не могут им доверить защиту своих прав и интересов.

<Именно в этом плане нынешние выборы в Совет старейшин Еревана становятся тем шагом, который приведёт к перемене власти и к глубинным изменениям. Что касается участия <Страны для жизни> и результатов этого участия, то считаю, что это был хороший опыт для молодой партии, которая, уверен, не собирается отступать и продолжит работать, поскольку верит и уверена, что может многое изменить и не только изменить, но и находиться в стержневом русле этих изменений.

Я благодарен всем тем, кто голосовал за <Страну для жизни> и вообще за другие здоровые оппозиционные силы. С уверенностью можно утверждать, что это хороший вклад в будущее>,- резюмировал Варданян.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. Согласно результатам голосования, на выборах мэра армянской столицы лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. У остальных политических сил голоса распределились следующим образом: Партия "Общественный голос" - 9,68% Партия "Справедливая Армения" - 1,12% Партия "Победа" - 1,71% Партия "Сила Родины" - 0,74% Европейская партия Армении - 1,11% Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34% Партия "Республика" - 11,32% Партия "Единая Армения" - 0,55% Партия "Просвещенная Армения" - 1,8% Партия "Демократическая консолидация" - 1,01% Партия "Страна для

жизни" - 3,64%. Совет старейшин Еревана состоит из 65 членов и избирает мэра сроком на 5 лет