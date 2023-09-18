Понедельник, 18 Сентября 2023 17:15

АрмИнфо. Российская сторона продолжает содействовать разрешению непростой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе на основе инициативы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова о параллельном разблокировании Лачинского (Кашатагского) и Агдамского (Акна) маршрутов для гумперевозок. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с гуманитарной помощью, направленной сегодня населению Нагорного Карабаха.

Она констатировала, что 18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии Российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов.

<Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения.

Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров на высшем уровне 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе>, - подытожила Захарова.