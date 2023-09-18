Понедельник, 18 Сентября 2023 16:46

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян встретился с группой жителей Гадрутского района, вынужденно перемещенных в результате войны, развязанной Азербайджаном в 2020г.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, группу гадрутцев возглавляли руководитель районной администрации Артур Багдасарян и мэр Гадрута Ваан Савадян. Были обсуждены социальные проблемы, возникшие у вынужденных переселенцев в результате блокады Арцаха. Президент Самвел Шахраманян отметил, что правительство продолжит программы содействия, направленные на смягчение последствий блокады, уделяя особое внимание уязвимым группам населения. Глава государства представил участникам встречи вопросы, связанные с гуманитарной катастрофой и существующими вызовами безопасности, равно как и шаги, предпринимаемые правительством в этом направлении.