Понедельник, 18 Сентября 2023 16:34

АрмИнфо. "Наконец-то начались гуманитарные поставки карабахским армянам". Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

<Приветствуем одновременный проход гуманитарных грузов через Лачин (Кашатаг) и Агдам (Акна). Теперь это должно быть упорядочено. Также важно начать переговоры между Баку и карабахскими армянами об их правах и безопасности, которые ЕС готов поддержать>, - добавил Мишель.

Отметим, что сегодня утром через два маршрута - Кашатагский коридор и дорогу через Акну в осадный Степанакерт Международным комитетом Красного Креста при содействии российского миротворческого контингента были доставлены две фуры с гумпомощью (мука, медикаменты и гигиенические принадлежности).