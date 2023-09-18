Понедельник, 18 Сентября 2023 16:34

АрмИнфо.Антикоррупционный суд еще на 3 месяца продлил срок ареста судьи Арусяк Алексанян, сообщает телеграм-канал Судебной системы.

Напомним, что Ереванский суд общей юрисдикции 19 октября 2022 года удовлетворил ходатайства органа, осуществляющего производство, об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Арусяк Алексанян и адвоката Эрика Алексаняна. Согласно материалам дела, судья отпустила под залог друга своего брата Сергея Григоряна, известного по кличке Фаз, считающегося криминальным авторитетом, <путем вынесения несправедливого судебного акта>. Интересы Григоряна в суде представлял адвокат Эрик Алексанян. 8 февраля с.г. Высший судебный совет Армении принял решение о приостановке полномочий Арусяк Алексанян в качестве судьи.