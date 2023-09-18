Понедельник, 18 Сентября 2023 16:24

АрмИнфо. Второй в списке партии <Национальный прогресс>, возглавляемый экс-мэром Айком Марутяном - Айк Григорян коснулся возможности формирования коалиции в новоизбранном Совете старейшин Еревана.

Напомним, что немногим ранее лидер партии <Общественный голос> Вардан Гукасян (скандально известный видеоблогер Дог) в своем видеообращении заявил, что <открывает двери для тех, кто выступает против действующей власти>. По его словам, он готов вступить в коалицию с оппозиционными силами. Обсуждения по вопросу избрания следующего градоначальника Гукасян намерен вести <открыто>, чтобы <избиратель мог видеть, кто как собирается управлять столицей>.

<Тем, кто спрашивает о коалиции, отвечу: на мой взгляд, единственно возможным вариантом является коалиция ГД (партия власти <Гражданский договор>-ред.) и Арама Саргсяна>, - написал в Facebook Григорян.

По его мнению, единственной целью участия партии <Республика> (кандидат в мэры - Артак Зейналян) было помочь ГД избежать полного поражения. <По итогам выборов было зафиксировано, что даже при личном участии Никола (премьера РА-ред.) в кампании и в условиях информационного террора ГД не смог получить минимальную дозу доверия. Дан старт началу конца правления ГД началось. И это не было сделано ни прежней, ни нынешней силой, ни какой-либо связанной с ними силой. Это сделала долгожданная новая альтернативная сила>, - написал представитель команды Айка Марутяна.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. Согласно результатам голосования, на выборах мэра армянской столицы лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. У остальных политических сил голоса распределились следующим образом: Партия "Общественный голос" - 9,68% Партия "Справедливая Армения" - 1,12% Партия "Победа" - 1,71% Партия "Сила Родины" - 0,74% Европейская партия Армении - 1,11% Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34% Партия "Республика" - 11,32% Партия "Единая Армения" - 0,55% Партия "Просвещенная Армения" - 1,8% Партия "Демократическая консолидация" - 1,01% Партия "Страна для жизни" - 3,64%.

Совет старейшин Еревана состоит из 65 членов и избирает мэра сроком на 5 лет.