Понедельник, 18 Сентября 2023 16:23

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян 18 сентября подписал указ о назначении Артура Ивановича Арутюняна государственным министром.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, другим указом главы государства внесено изменение в Указ Президента <О координации государственным министром Республики Арцах деятельности министров>, согласно которому государственный министр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.