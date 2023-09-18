Понедельник, 18 Сентября 2023 16:23

АрмИнфо. Еще раз сообщаем, что Международный Комитет Красного Креста перевез по дороге Акна-Степанакерт медицинские и гигиенические принадлежности, которые в настоящее время находятся на складе МККК. Об этом говорится в заявлении Инфоштаба Арцаха.

<Они будут переданы правительству Республики Арцах только после прохождения соответствующей экспертизы. Продукция, прошедшая экспертизу и не соответствующая стандартам (происхождению и качеству), установленным правительством Арцаха, будет уничтожена на месте. В то же время власти республики работают с Международным комитетом Красного Креста, чтобы отныне в Арцах ввозилась продукция, отвечающая нашим требованиям>, - добавили в Инфоштабе Арцаха.

Отметим, что сегодня, после длительных переговоров, при содействии российского миротворческого контингента МККК доставил в Степанакерт гумпомощь. Помощь доставлялась по двум маршрутам, через Кашатагский (Лачинский) коридор и по дороге Акна (Агдам)- Степанакерт. Помощь по дороге через Азербайджан завозилась из РФ на машинах российского МККК.