Понедельник, 18 Сентября 2023 16:21

АрмИнфо. Посол Республики Армения в Республике Казахстана Армен Гевондян встретился с новоназначенным заместителем министра иностранных дел Казахстана Назирой Нурбаевой.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РК, на встрече были обсуждены вопросы наращивания армяно- казахстанского торгово-экономического взаимодействия.

Проведён обмен мнениями относительно реализуемой в странах инвестиционной политики и механизмах государственной поддержки инвестиций. Гевондян был ознакомлен с особенностями деятельности входящего в структуру внешнеполитического ведомства Казахстана <Комитета по инвестициям МИД РК> и АО <Национальная компания . Достигнута договорённость о поддержании рабочих контактов.