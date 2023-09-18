Понедельник, 18 Сентября 2023 13:02

АрмИнфо. Правящая в Армении политическая сила в условиях широкого использования административного ресурса получила выборах в Совет старейшин Еревана в 2,5 раза меньше голосов, чем на общенациональных выборах 2021 года, что само по себе многое говорит о публичном авторитете этой силы. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор инициативы <Айакве> Аветик Чалабян.

Указав на беспрецедентно низкую явку избирателей, Чалабян, говоря об итогах выборного процесса, заметил, что это четкий сигнал всем политическим силам. <Выборы показали, что сменить власть в Армении возможно путем выборов, в противовес широко распространённому

пессимистическому мнению о том, что это сделать практически невозможно. <Это возможно, и открывает путь к ликвидации политических монополий и подлинно демократическому развитию нашей страны>, - отметил Чалабян.

Он отметил, что накануне представители инициативы участвовали в качестве наблюдателей на избирательных комиссиях, проделав качественную работу. <Итоги выборов становятся дополнительным фактором для убеждения наших граждан в том, что именно они, в конечном итоге, путем голосования решают вопрос о судьбе страны. Мы ценим и ценим их голоса, ценим каждый голос>, - написал координатор инициативы.

Он добавил, что какая бы конфигурация не сформировалась в мэрии Еревана, она будет высококонкурентной, и город, и граждане от этого

только выиграют. <Еще многое предстоит сделать для исцеления нашей политической системы и восстановления доверия к ней людей. Но мы полны решимости идти по этому пути и уверены, что в нашем успехе", - подчеркнул Чалабян.

Напомним, что на состоявшихся накануне выборов в Совет старейшин Еревана ни одной политической силе не удалось набрать 50%-го результата, а это означает, что при выборах столичного градоначальника партиям и блокам придется сформировать коалиции. По итогам выборного процесса будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов. Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных. Явка избирателей составила 28,44%.