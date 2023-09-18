Понедельник, 18 Сентября 2023 13:01

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщают грузинские СМИ, на встрече, были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также рассмотрены результаты стратегического партнерства двух стран и намечены новые перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия и Турция добились значительного прогресса в сотрудничестве, что отразилось как в экономическом, так и в политическом измерении.

По его словам, существующие региональные проекты являются ярким примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства между Грузией и Турцией, что принесет обеим странам большую экономическую независимость, безопасность и устойчивость.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе в плане безопасности. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность решения вопросов путем мирных переговоров.

Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее европейской и североатлантической интеграции.