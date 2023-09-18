Понедельник, 18 Сентября 2023 13:00

АрмИнфо. В период с 18 по 24 сентября в связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на полосах движения для грузового транспорта на выезде из России в Грузию будет организовано реверсивное движение. Ожидается временное снижение пропускной способности, что может привести к скоплению грузового транспорта.

Согласно ФГКУ Росгранстрой, реконструкция автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс на Российско-грузинской границе находится на завершающей стадии. Построено более 40 титульных сооружений и зданий. До 39 увеличено количество полос движения транспорта. Пропускная способность погранперехода значительно выросла и фактически достигла более 3 тысяч транспортных средств в сутки.

<В настоящее время в пункте пропуска выполняются отделочные работы внутри помещений, монтаж оборудования, завоз мебели для обустройства рабочих мест сотрудников контрольных органов, укладке дорожного покрытия, установке бордюрного камня. На работах задействовано 170 человек и 20 единиц техники>, - говорится в сообщении.

ФГКУ Росгранстрой просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и закладывать больше времени при планировании поездки через Верхний Ларс. Неудобства временные, а после завершения реконструкции пересечение границы станет быстрее и удобнее.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. Реконструкция полос таможенного пункта была завершена к 15 июня т.г.. В итоге, были сданы в эксплуатацию 15 новых линий, в результате чего на КПП действует уже 39 линий, 12 из которых для грузовиков (6 въездов и 6 выездов), 24 - для легковых пассажирских машин (12 въездов и 12 выездов), 2 - для пассажирских автобусов и 1 - для негабаритных грузов. Согласно КГД Армении, после открытия новых линий пропускная способность КПП выросла на 30%, ежедневно в среднем оформляется порядка 1300 грузовиков, что привело к устранению очередей с обеих сторон КПП.