Понедельник, 18 Сентября 2023 12:06

АрмИнфо. Правящей в Армении партии <Гражданский договор> нанесен мощный удар. Об этом в своем видеообращении к избирателям Еревана заявил лидер блока <Мать Армения>, бывший депутат Национального Собрания РА Андраник Теванян.

Выразив признательность всем тем жителям столицы, которые проголосовали за блок, Теванян, в то же время с сожалением констатировал низкую явку избирателей. <Тем не менее, мы фиксируем, что правящей партии нанесен мощный удар. Премьеру Армении Николу Пашиняну и его команде не удалось довести выборы до нужного для них результата. Они предпринимают попытки за счет <сестринских> организаций получить необходимый кворум для получения кресла мэра Еревана>, - сказал Теванян, добавив, что в блоке эти выборы рассматривают, как возможность для полной смены власти в стране. <Выборы стали первым шагом на этом пути, сегодня уже очевидно, что нынешняя власть не обладает общественным доверием, легитимностью, о чем свидетельствуют итоги выборов, даже несмотря на позорное применение административного ресурса. Мы уверены, что этот процесс можно перевести в поле общей борьбы за смену власти. Будьте готовы к этой борьбе>, - подчеркнул лидер блока.

Напомним, что по итогам выборов блок <Армения> занял третье место с 15,43% голосов избирателей. На первом месте, как и ожидалось, оказалась правящая партия <Гражданский договор>, за которую проголосовали 32,75% ереванцев, второе место досталось партии <Национальный прогресс>, возглавляемой бывшим столичным градоначальником Айком Марутяном, в пользу которой проголосовали 18,89% жителей столицы Армении.

Напомним, что на состоявшихся накануне выборов в Совет старейшин Еревана ни одной политической силе не удалось набрать 50%-го результата, а это означает, что при выборах столичного градоначальника партиям и блокам придется сформировать коалиции. По итогам выборного процесса будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов. Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных. Явка избирателей составила 28,44%.