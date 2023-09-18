Понедельник, 18 Сентября 2023 11:40

АрмИнфо. Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию с партией "Национальный прогресс" и блоком "Мать Армения" в Совете старейшин Еревана. Об этом заявил лидер партии Вардан Гукасян (скандально известный видеоблогер Дог).

Он отметил, что выступает за то, чтобы мэром стал Андраник Теванян или Айк Марутян, но аппарат мэрии должен достаться партии "Общественный голос".

Заметим, что Вардан Гукасян до сих пор находится в международном розыске. Следственный комитет выдвинул ему обвинения на основе сюжетов, связанных с вымогательством, неуважительном отношении к суду и публичных призывах к насилию в отношении военнослужащих-контрактников. В рамках уголовного производства получены данные о том, что обвиняемый находится в США.

Напомним, что на состоявшихся накануне выборов в Совет старейшин Еревана ни одной политической силе не удалось набрать 50%-го результата, а это означает, что при выборах столичного градоначальника партиям и блокам придется сформировать коалиции. Партия <Общественный голос> получила по результатам голосования 9,68 голосов избирателей, а партия бывшего мэра Еревана Айка Марутяна <Национальный прогресс> - 18,89% голосов. Блок <Мать Армения> смог заручиться поддержкой 15,43% голосов избирателей. Тем самым, даже если все три политические силы объединятся, им все равно не будет хватать необходимого количества голосов в Совете старейшин. То же самое касается и правящей партии <Гражданский договор>, получившей 32,57% голосов жителей Еревана. Теперь <ГД> придется идти на компромиссы с другими политическими силами, прошедшими в Совет старейшин.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.