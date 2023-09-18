Понедельник, 18 Сентября 2023 11:26

АрмИнфо. На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 234 436 человек или 28,44% избирателей. Об этом 18 сентября на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РА заявил ее председатель Ваагн Алексанян.

По его словам, с 12.00 в ЦИК начнется процесс пересчета голосов, который будет продолжаться до 18.00. Заявления с требованиями о перерасчете голосов должны быть представлены до 12.00

Отметим, что на заседании ЦИК обобщила результаты выборов, по итогам которого был подписан соответствующий протокол. Согласно результатам голосования, полученным со всех из 475 избирательных участков, которые привел глава ЦИК, на выборах мэра армянской

столицы лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. У остальных политических сил голоса распределились следующим образом: Партия "Общественный голос" - 9,68% Партия "Справедливая Армения" - 1,12% Партия "Победа" - 1,71% Партия "Сила Родины" - 0,74% Европейская партия Армении - 1,11% Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34% Партия "Республика" - 11,32% Партия "Единая Армения" - 0,55% Партия "Просвещенная Армения" - 1,8% Партия "Демократическая консолидация" - 1,01% Партия "Страна для жизни" - 3,64%

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.