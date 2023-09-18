Понедельник, 18 Сентября 2023 11:11

АрмИнфо. Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

<Скажу так, что цикл планирования учений в НАТО двухгодичный. То есть эти учения были намечены или возникли не вчера. Не с бухты-барахты.

Они были спланированы заранее, наверное, года два назад или по меньшей мере полтора. И просто армянские коллеги выполняют взятые на себя обязательства, учитывая, что действительно такие учения были спланированы. Мы в Организации [Договора о коллективной безопасности] спокойно смотрим на эти вещи. Как можно лучше изучить противника - только где-то с ним соприкоснувшись. Поэтому армянам это выпало, скажем так, в этом году>, - сказал Муравейко.

Касаясь того, что армянские военнослужащие не принимали участия в прошедшем в Белоруссии с 1 по 6 сентября этапе учений ОДКБ <Нерушимое братство>, он предположил, что это может быть связано с тем, что у армянской стороны <для этого были какие-то определенные причины>.

<Это, скажем так, не критично. Тем более, что в рамках Организации организован обмен мнениями, данными, обмен информацией об этих учениях. То есть армянская сторона получит результаты, изучит те современные приемы, которые были, получит в том числе и видеофиксацию тех важных моментов, которые отрабатывались>, - отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.

Напомним, что учения миротворческих сил РА и США прошли на территории учебно-тренировочного центра <Зар> в Котайкской области РА 14-21 сентября.