Arminfo.info



 Понедельник, 18 Сентября 2023 11:09
Марианна Мкртчян

Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию

Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

<Распространенное минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны 17 сентября около 23:15 якобы попытались провести в Аскеранском направлении фортификационные работы, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанских подразделений, является очередной дезинформацией>, - говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

Добавим, что 17 сентября президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел рабочее совещание с участием членов Совета безопасности. Министр обороны -командующий Армией обороны Камо Варданян доложил об оперативной обстановке вдоль линии соприкосновения. Была обсуждена ситуация на передовой, существующие вызовы безопасности, равно как и меры по их противодействию. Президент высоко оценил работу силовых структур и дал ряд поручений. Была затронута также сложная гуманитарная ситуация, сложившаяся в стране, и действия, направленные на ее смягчение. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
После ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборнойПосле ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборной
Столица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявлениеСтолица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявление
Инициатор Инициатор "Айакве": итоги выборов в Совет старейшин Еревана говорят о падении общественного авторитета правящей силы
Гарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасностиГарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасности
КПП КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в странеАндраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцамВ МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
Партия Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИКНа выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
Маркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионеМаркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионе
Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчераБелорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутамГрузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионеГлава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нетПравящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных делСК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в ГегаркуникеВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
Скончался автор великолепных скульптур Ереванского КаскадаСкончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
Участники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистовУчастники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистов
В преддверии выборов в Совет старейшин Еревана правящая партия провела шествие по улицам ЕреванаВ преддверии выборов в Совет старейшин Еревана правящая партия провела шествие по улицам Еревана
Министр Внутренних дел Армении призвал коллег из СНГ обратить внимание на тенденцию роста киберпреступностиМинистр Внутренних дел Армении призвал коллег из СНГ обратить внимание на тенденцию роста киберпреступности
Гнел Саносян: Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфереГнел Саносян: Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере
Сенатские слушания по Арцаху пролили свет на преднамеренную кампанию Алиева по этнической чистке -  Фрэнк ПаллонеСенатские слушания по Арцаху пролили свет на преднамеренную кампанию Алиева по этнической чистке -  Фрэнк Паллоне
Впервые в Армении выступит французский струнный квартет <Диотима>Впервые в Армении выступит французский струнный квартет <Диотима>
Азербайджанские СМИ пытаются представить перемещение группы граждан российским миротворческим контингентом в Армению как <эвакуацию военнослужащих>Азербайджанские СМИ пытаются представить перемещение группы граждан российским миротворческим контингентом в Армению как <эвакуацию военнослужащих>
Совместными усилиями сможем найти новые площадки для сотрудничества - Посол Великобритании губернатору ШиракаСовместными усилиями сможем найти новые площадки для сотрудничества - Посол Великобритании губернатору Ширака
Заключительный опрос консалтинговой компании MPG определил главных кандидатов на должность мэра ЕреванаЗаключительный опрос консалтинговой компании MPG определил главных кандидатов на должность мэра Еревана
Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-главы КРОУ Роберта НазарянаГенпрокуратура требует конфискации имущества у экс-главы КРОУ Роберта Назаряна
В Армении возросло доверие к Евросоюзу - результаты опросаВ Армении возросло доверие к Евросоюзу - результаты опроса
Армянские школьники завоевали золото, серебро и бронзу на Международной юношеской олимпиаде Европы по информатикеАрмянские школьники завоевали золото, серебро и бронзу на Международной юношеской олимпиаде Европы по информатике
Д-р Эйбнер: цели Азербайджана очень конкретны: получить земли без армянД-р Эйбнер: цели Азербайджана очень конкретны: получить земли без армян
Кэролайн Кокс: если падет Арцах, падет и Армения Кэролайн Кокс: если падет Арцах, падет и Армения
Президент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной АзииПрезидент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии
Американский генерал: США последовательно оказывают военную помощь АрменииАмериканский генерал: США последовательно оказывают военную помощь Армении
Эдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонамиЭдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами
Армения и ЕС намерены повысить эффективность процесса реализации положений SEPAАрмения и ЕС намерены повысить эффективность процесса реализации положений SEPA
УЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении и Федерации футбола  республикиУЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении и Федерации футбола  республики
Активисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армянАктивисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армян
Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридораГосдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора
Этой команде можно доверить управление столицей: Пашинян поздравил Авиняна после предвыборных дебатовЭтой команде можно доверить управление столицей: Пашинян поздравил Авиняна после предвыборных дебатов
Вражеские силы обстреляли позиции вооруженных сил Армении в районе Верин ШоржаВражеские силы обстреляли позиции вооруженных сил Армении в районе Верин Шоржа
Азербайджан накапливает большое количество военной техники и ВС вдоль границ.  Времени мало -  Боб МенендесАзербайджан накапливает большое количество военной техники и ВС вдоль границ.  Времени мало -  Боб Менендес
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Правительство Армении выделит около 26,9 млн драмов на замену поврежденного в ходе азербайджанской военной агрессии троса канатной дороги в ДжермукеПравительство Армении выделит около 26,9 млн драмов на замену поврежденного в ходе азербайджанской военной агрессии троса канатной дороги в Джермуке
Акции протеста учителей в Армении продолжаютсяАкции протеста учителей в Армении продолжаются
Евродепутат: Шарль Мишель не прислушивается к тому, что хочет сказать Европарламент о Нагорном КарабахеЕвродепутат: Шарль Мишель не прислушивается к тому, что хочет сказать Европарламент о Нагорном Карабахе
Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Армении и МексикиСостоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Армении и Мексики
Новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе встретился с главой Минобороны РАНовый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе встретился с главой Минобороны РА
Процесс приватизации детсадов в Ереване был связан с коррупцией: ГенпрокуратураПроцесс приватизации детсадов в Ереване был связан с коррупцией: Генпрокуратура
Премьер РА обсудил с представителем НС Франции ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного КарабахаПремьер РА обсудил с представителем НС Франции ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха
Оппозиционер: гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется, а власти Армении заняты концертами и салютамиОппозиционер: гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется, а власти Армении заняты концертами и салютами
Армения будет готова призвать женщин на срочную службу уже зимой 2024 годаАрмения будет готова призвать женщин на срочную службу уже зимой 2024 года
Депутат: власти Армении принимают решения под сильным давлением новых региональных игроковДепутат: власти Армении принимают решения под сильным давлением новых региональных игроков
Ратификация Римского статута исходит из национальных интересов Армении - министр юстиции РАРатификация Римского статута исходит из национальных интересов Армении - министр юстиции РА
Армения одобрила создание Международного центра оценки рисков финансирования терроризма в СНГАрмения одобрила создание Международного центра оценки рисков финансирования терроризма в СНГ
Жан-Луи Бурланж: Франция многое делает для Армении, но этого недостаточно в контексте скорейшего разрешения крайне напряженной ситуацииЖан-Луи Бурланж: Франция многое делает для Армении, но этого недостаточно в контексте скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации
МО Армении во второй раз в течение дня опровергает дезинформации азербайджанской стороныМО Армении во второй раз в течение дня опровергает дезинформации азербайджанской стороны
Так был ли демонтаж? Миссия ЕС в Армении сделала новую запись по заводу в ЕрасхеТак был ли демонтаж? Миссия ЕС в Армении сделала новую запись по заводу в Ерасхе
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понгКандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа АрцахаПрезидент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление АлиеваБезнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева