Понедельник, 18 Сентября 2023 11:09

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

<Распространенное минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны 17 сентября около 23:15 якобы попытались провести в Аскеранском направлении фортификационные работы, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанских подразделений, является очередной дезинформацией>, - говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

Добавим, что 17 сентября президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел рабочее совещание с участием членов Совета безопасности. Министр обороны -командующий Армией обороны Камо Варданян доложил об оперативной обстановке вдоль линии соприкосновения. Была обсуждена ситуация на передовой, существующие вызовы безопасности, равно как и меры по их противодействию. Президент высоко оценил работу силовых структур и дал ряд поручений. Была затронута также сложная гуманитарная ситуация, сложившаяся в стране, и действия, направленные на ее смягчение.