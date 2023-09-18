Понедельник, 18 Сентября 2023 11:06

АрмИнфо.По Кашатагскому (Лачинскому) коридору по направлению в Степанакерт проехали автомобили Международного Kомитета Красного Креста, перевозящие гуманитарные грузы. В настоящее время груз везет одна машина.

Одновременно в сторону Степанакерта направляются три легковых автомобиля. Параллельно, два легковых и один грузовой автомобиль МККК начали движение через дорогу Акна (Агдам) - Степанакерт. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. В сети уже появились первые кадры проезда автомобилей МККК по Кашатагскому коридору и дороге Акна-Степанакерт.

Добавим, что накануне, Инфоштаб Арцаха сообщил, что кризис, возникший в результате блокады НКР со стороны Азербайджана, усугубляется с каждым днем.

<Правительство в этих сложных условиях занимается организацией процесса собирания зерна и поставок муки цехам по производству хлеба, но, к сожалению, не всегда получается ежедневно обеспечивать наших граждан 200 граммами хлеба по талонной системе. Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Кашатагский коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна-Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения).

Организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Кашатагскому коридору. Также сообщаем, что посредники работают над организацией встречи между официальными представителями Арцаха и Азербайджана с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в республике>, - говорилось в сообщении Инфоштаба.