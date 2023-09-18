Понедельник, 18 Сентября 2023 11:04

АрмИнфо.Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов обсудили по телефону отношения между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД ИРИ, передает ИРНА.

Эскалация напряженности между Азербайджаном и Арменией в последние дни является наиболее значимым событием на северо-западных границах страны и в регионе Южного Кавказа.

Ранее в среду Амир Абдоллахиян и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили пути снижения напряженности в регионе.

Также официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что власти Баку уведомили Иран о том, что не намерены совершать военное нападение. Он подчеркнул, что Тегеран критически относится к безопасности общих границ со своими северными соседями, уверяет, что границы страны в безопасности, и продолжает серьезно следить за развитием событий на Кавказе.

Меж тем, как сообзают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, собеседники рассмотрели вопросы, вытекающие из последних встреч между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Байрамов по традиции обвинил Армению в торпедировании так называемых мирных усилий и провокациях.