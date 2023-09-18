Понедельник, 18 Сентября 2023 11:02

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил 8 уголовных дел по фактам нарушений в ходе состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана.

В частности, как отмечается в сообщении СК, 4 уголовных дел инициированы по фактам принуждения к ведению агитации, отказ от ведения агитации либо воспрепятствование пропаганде иным способом, что сопровождалось повреждением баннеров и имущества различных политических сил, участвующих в выборах. Одно уголовное дело возбуждено на основе полученного сообщения об уничтожении предвыборного плаката политической партии, участвующей в выборах, еще одно дело связано с воспрепятствованием деятельности наблюдателей в работе избирательной комиссии. Также уголовное дело возбуждено за попытки принуждения к принуждение к участию в митингах политической силы путем применения насилия, а также за инцидент, произошедший на улице Кургиняна в Ереване, где между группой лиц произошел конфликт с применением насилия.

Предварительное следствие по всем вышеуказанным уголовным производствам продолжается. По итогам изучений, поступивших в СК заявлений, принято решение в отказе от возбуждения двух уголовных дел.

<В случае получения новых данных о явных преступлениях Следственный комитет РА будет регулярно предоставлять общественности информацию о них, а также о результатах предварительного расследования по возбужденным уголовным делам>, - говорится в сообщении СК.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут мэра столицы сроком на 5 лет. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года.