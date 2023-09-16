Суббота, 16 Сентября 2023 14:18

АрмИнфо.Сегодня Ереванский русский драматический театр им. К. Станиславского открывает 86 театральный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Театра.

В новом сезоне ереванского зрителя ожидает ряд премьер. В частности в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна будет представлен спектакль <Маленькие трагедии> по пьесам А. С. Пушкина (премьера спектакля состоится 15 декабря с.г.). Режиссер Нора Григорян начала работу над спектаклем <Записки юного врача> по циклу рассказов М. Булгакова. Заслуженная артистка РА, режиссер Вероника Сароян представит вниманию зрителей комедию Р? Куни <Папа в паутине>. Помимо этого, планируется постановка пьесы <Бог резни> современного французского драматурга Ясмины Резы (режиссер Арсен Хачатрян), а в завершении театрального сезона планируется постановка спектакля <Царь Эдип> Софокла (режиссер Карен Нерсисян).

Согласно источнику, 86 театральный сезон Русский драмтеатр открывает спектаклем А.Н. Островского <Женитьба Бальзаминова> в постановке Карена Нерсисяна. В сентябрьский репертуар войдут <Вий> Н. Гоголя, <Два плюс два> Б. Гульчинскай, <Вишневый сад> А. Чехова, <Храбрый Назар> Ов. Туманяна, <Люди. Звери. Обстоятельства> Д. Нигро, <Академия смеха> К. Митани и другие полюбившиеся спектакли.

В числе прочих событий нового театрального сезона участие спектакля <Академия смеха> по К. Митани в проводимом в Казахстане международном театральном фестивале <ТеART-Кокше> (г. Кокшетау). Спектакль <Игры королей> Русского театра включен в программу международного Тихоокеанского театрального фестиваля (г. Владивосток), спектакль <Люди. Звери. Обстоятельства> Д. Нигро примет участие в XVI Международном фестивале русских драматических театров <Соотечественники>, который пройдет в городе Саранск (Мордовия).

В течение сезона планируются участия в фестивалях и гастрольные поездки в Санкт-Петербург, Рязань, Владимир, Сергиев Посад и др.

Пресс-служба сообщает также, что в первой половине театрального сезона планируется обновление технического оснащения сцены театра