Пятница, 15 Сентября 2023 21:01

АрмИнфо. Умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, ему был 91 год, сообщает РБК со ссылкой на издание Cambio.



Ботеро скончался в своем доме в Монако из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе у художника диагностировали пневмонию. После нескольких дней в больнице он решил лечиться дома.



Президент Колумбии Густаво Петро назвал Ботеро «художником традиций, недостатков и добродетелей» и выразил соболезнования его близким.



Бывший колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос описал его как «одного из величайших художников в Колумбии и мире». Еще один экс-глава государства Иван Дуке заявил, что «важность его работы и его художественного наследия останется в истории нации и в сердцах колумбийцев».



Фернандо Ботеро родился 19 апреля 1932 года в колумбийском городе Медельине. Он учился в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в испанском Мадриде, жил в столице Колумбии Боготе, Париже и Флоренции. Большое влияние на стиль художника оказало искусство эпохи Возрождения.



Ботеро известен изображением людей и фигур в преувеличенном объеме. Работы скульптора выставляются в галереях и общественных местах по всему миру, включая США, Испанию, Германию, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. Например, в Ереване стоят скульптуры его авторства «Курящая женщина» и «Римлянин», в Барселоне — фигура кота, в Нью-Йорке — «Адам и Ева». Портрет папы Льва X стал популярным мемом.