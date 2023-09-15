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 Пятница, 15 Сентября 2023 20:53

Участники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистов

Участники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистов

АрмИнфо.Участники заключительного предвыборного марша в поддержку правящей партии <Гражданский договор> напали на журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. В социальных сетях распространены кадры, где сторонники правящей силы закидали бутылками оператора и журналиста одного из телеканалов, угрожали им, обзывали и пытались ударить флагштоком.

В этой связи Союз журналистов Армении выступил с заявлением, в котором осудил нападения и оскорбления в адрес журналистов. В нем, в частности, отмечается что несмотря на сообщения и заявления СЖА об участившихся случаях оскорблений в адрес журналистов со стороны провластных активистов, правоохранительные органы страны не намерены на это реагировать.

<К сожалению, правящая власть не только не улучшила ситуацию, но и усугубила напряженность.  Поэтому можно с уверенностью констатировать, что произошедшее направляется и поддерживается правящей элитой, в частности лично Николом Пашиняном>, - говорится в заявлении СЖА.

Союз журналистов Армении еще раз призывает правоохранительные органы должным образом отреагировать на происходящее, положить конец этой вседозволенности. Руководству же партии <Гражданский договор> СЖА рекомендует <сдерживать инстинкты своих сочувствующих и сторонников>. В заявлении отмечается, что из-за бездействия правоохранительных органов работа сотрудников СМИ сегодня существенно затруднена, подвергается опасности жизнь и здоровье журналистов и телеоператоров.

<Мы также обращаемся к нашим международным партнерам и местным организациям, осуществляющим наблюдательную миссию, дать оценку происходящему и предпринять шаги для обеспечения бесперебойной работы представителей СМИ>, - говорится в заявлении СЖА.

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