Пятница, 15 Сентября 2023 20:15

АрмИнфо.В преддверии дня тишины перед муниципальными выборами в Ереване, правящая партия <Гражданский договор> провела многочисленный митинг и шествие своих сторонников в поддержку своего кандидата - действующего вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна.

Кроме самого Авиняна, взявшего на себя роль главного <агитатора> и <модератора> кампании, в шествии принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян c супругой, почти все члены кабинета министров, руководители парламента из партии ГД.

Начав шествие со столичной общины Эребуни, участники митинга направились к зданию мэрии, где состоится митинг. По дороге Тигран Авинян активно агитировал жителей Еревана проголосовать за него - за бюллетень под N2, за исполнение девиза <скажите - сделаем>.