Пятница, 15 Сентября 2023 18:28

АрмИнфо.15 сентября в г.Туркестан Республики Казахстан состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, в котором приняла участие делегация, возглавляемая министром внутренних дел Армении Ваге Казаряном.

На повестке дня стояли такие вопросы как межгосударственный розыск лиц на территории государств-участников СНГ, повышение безопасности дорожного движения, борьба с незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет, борьба с киберпреступностью, обеспечение общественного порядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта и другие.

На заседании выступил министр внутренних дел РА Ваге Казарян. Он рассказал о процессе формирования МВД, создания Патрульной службы, формирования подразделений криминальной полиции и других процессов, реализуемых в рамках реформ. Ваге Казарян обратил внимание участников заседания на тенденции роста киберпреступности и проблемы распространения наркотиков и психотропных веществ через Интернет и подчеркнул, что в целях повышения эффективности борьбы в этой сфере необходимо принять совместные меры и выработать взаимосогласованные подходы. Надо сформировать в рамках СНГ специализированные подразделения по данной сфере.

По обсужденным вопросам были приняты конкретные решения и подписаны соответствующие документы. Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ принял решение провести очередное заседание в столице Беларуси, Минске.