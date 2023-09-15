Пятница, 15 Сентября 2023 18:27

АрмИнфо. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе встречи с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), возглавляемой Карлой Дежонье.

Министр подчеркнул, что достаточно внимания было уделено подготовке, организационным работам по проведению выборов, чтобы все соответствовало Избирательному кодексу.

Министр Саносян заверил, что в ходе предвыборной кампании все политические силы, участвовавшие в выборах, имели равные возможности представить избирателям свои идеи и предвыборные программы, были организованы дебаты, проведены информационные кампании. <Все это свидетельствует о том, что для предвыборной кампании была достаточно хорошая среда>, - подчеркнул министр.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства территориального управления и инфраструктур, члены делегации поинтересовались у главы ведомства организацией избирательного процесса, а также политикой децентрализации, осуществляемой в результате административно-территориальных реформ в сфере местного самоуправления.

Отметим, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября, которые состоятся по пропорциональной системе выборов. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, изберут мэра столицы Армении. Приглашение на участие в выборах в Совет старейшин в качестве наблюдателей отправлены избирательным органам 20 стран и 5 международным организациям.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). По своему статусу КМРВСЕ является консультативным органом СЕ, состоящим из представителей местных и региональных органов власти государств-членов СЕ. Комитет Министров (КМСЕ) и Парламентская Ассамблея (ПАСЕ) консультируются с КМРВСЕ по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы местных и региональных органов власти европейских стран. КМРВСЕ состоит из 306 членов и 306 заместителей, представляющих местные и региональные органы власти из 46 государств-членов СЕ.