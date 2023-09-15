Пятница, 15 Сентября 2023 18:26

АрмИнфо.Сопредседатель комиссии по делам Армении Конгресса США Фрэнк Паллоне, заявил, что слушания по Арцаху в Сенате США пролили свет на преднамеренную кампанию Алиева по этническим чисткам. Об этом он написал в своем микроблоге X.

<Спасибо сенатору Мендесу за проведение чрезвычайно важных слушаний по продолжающемуся гуманитарному кризису в Арцахе. Это помогло пролить свет на преднамеренную кампанию Алиева по этнической чистке, которая продолжается незаконной блокадой Лачинского коридора со стороны Азербайджана>, - написал Палоне.

Напомним, что накануне вечером в комитете по внешним отношениям Сената США прошли слушания на тему <Оценка кризиса в Нагорном Карабахе>. В начале слушаний председатель комиссии Боб Менендес напомнил, что уже несколько месяцев Азербайджан блокировал Лачинский коридор, не позволяя вход даже гуманитарной помощи из Армении голодающим армянам Нагорного Карабаха. <За последние дни из Агдама (армянское название - Акна - ред.) в Карабах с населением в 120 тысяч человек въехал всего один грузовик. До блокады в Нагорный Карабах ежедневно въезжало 120 грузовиков. Президент Азербайджана Алиев говорит, что не проводит этническую чистку, но он именно это и делает>, - подчеркнул он. Менендес процитировал слова бывшего президента Международного уголовного суда Окампо о том, что голод - это невидимое оружие геноцида. <Несколько недель - у нас столько времени>, - подчеркнул сенатор. Глава комиссии указал, что согласно сообщениям, Азербайджан собирает войска вдоль границы, нужно быть готовыми к военным действиям. Время имеет решающее значение, подчеркнул он.