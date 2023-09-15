Пятница, 15 Сентября 2023 18:23

АрмИнфо.В последние дни некоторые азербайджанские СМИ пытаются представить перемещение группы граждан российским миротворческим контингентом в Республику Армения как <эвакуацию военнослужащих>. Считаем необходимым отметить, что в Республике Арцах нет военнослужащих, являющихся гражданами РА, о чем неоднократно заявляли официальные Степанакерт и Ереван. Об этом говорится в сообщении ИнфоЦентра Нагорно-Карабахской Республики.

<Лица, перевезенные российскими миротворцами из Арцаха, являются студентами армянских и зарубежных высших учебных заведений, гражданами РФ и членами их семей, а также специалистами и рабочими, являющимися гражданами Армении, включенными в сферу строительства и горнодобывающей промышленности, которые в результате блокады со стороны Азербайджана потеряли работу и не смогли вернуться на постоянное место жительства>, говорится в сообщении.