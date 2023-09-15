Пятница, 15 Сентября 2023 18:21

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск генпрокуратуры о конфискации имущества. На этот раз, согласно сообщению надзорного органа, речь идет о требовании о конфискации имущества у бывшего руководителя Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна и связанных с ним лиц.

Так, Генпрокуратура требует от суда конфисковать в пользу Республики Армения следующее движимое и недвижимое имущество: 8 объектов недвижимости в Ереване, 3 вида транспорта, а в случае невозможности их средняя рыночная стоимость - более 1 миллиарда 430 миллионов драмов; вклады и облигации на сумму в 734 млн драмов; и более 1 млрд 705 млн драмов.

Напомним, Роберт Назарян был председателем КРОУ Армении в 2003-18 годах, вплоть до <бархатной революции>. До этого был мэром столицы, заместителем министра энергетики и министром транспорта и связи РА. В августе 2020 года Специальная следственная служба сообщала, что Назарян подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Армении. Следствие установило, что при активном участии Назаряна как главы регулятора ООО "Дзорагет Гидро", аффилированное с зятем экс-президента Сержа Саргсяна - Микаэлом Минасяном и владеющее гидроэлектростанцией, подпало под льготу, установленную для малых ГЭС. Для этого Назарян, без проведения надлежащих экспертных исследований и анализа предлагаемых изменений, игнорируя имеющиеся в РА возможности водных ресурсов и в результате этого статистику строительства гидроэлектростанций, через компетентное управление Комиссии разработал проект соответствующего решения. В итоге <Дзорагет гидро> была зарегистрирована в списке малых гидроэлектростанций, воспользовавшись возможностью продажи электроэнергии по более высоким и стабильным тарифам, получив в итоге от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении, сумму в размере 7,05 млрд драмов. -