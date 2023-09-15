Пятница, 15 Сентября 2023 15:38

АрмИнфо. Опросы общественного мнения показывают, что в Армении возросло доверие к Европейскому Союзу. Об этом говорится в сообщении инициативы <Восточное партнерство>.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в Армении в 2023 году, 60% граждан страны доверяют Европейскому Союзу. Этот показатель является самым высоким по сравнению с другими международными институтами и на 17 процентных пунктов превышает данные опроса двухгодичной давности.

При этом отношения между ЕС и Арменией положительно оценили почти три четверти респондентов (74%). Источник отмечает, что опрос был проведен в феврале 2023 года и включал личные интервью с репрезентативной выборкой в 1000 человек по всей стране. С 2016 года опросы общественного мнения в Армении и пяти других странах региона Восточного соседства проводятся ежегодно в рамках программы .

По результатам опроса этого года, 69% армян знают о финансовой поддержке ЕС их стране (по сравнению с 62% в 2016 году), 37% оценили ее как эффективную (только 12% считают, что это не так). Значительное большинство респондентов (82%) знают, что ЕС имеет делегацию в Армении. Лишь 10% армян относятся к ЕС отрицательно, тогда как почти половина из них (47%) относятся к ЕС положительно, что на пять процентных пунктов больше, чем в прошлом году. 38% нейтрально относятся к ЕС.

Опрос также показал, что армянские СМИ создают положительный (49%) или нейтральный (33%) образ ЕС и что почти все граждане (90%) хотели бы быть лучше информированы о ЕС.