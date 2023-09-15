Пятница, 15 Сентября 2023 15:34

АрмИнфо. Армянские школьники завоевали 3 медали на 7-й Международной юношеской олимпиаде Европы по информатике, которая состоялась с 8 по 14 сентября в грузинском городе Кутаиси.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, армянская сборная, которая состояла из учащихся специальной физико-математической школы им. А. Шагинян и гимназии <Квант> завоевала золото, серебро и бронзу.

В общей сложности в Олимпиаде принимало участие 96 школьников из 24 стран мира. В 2022 году, когда мероприятие проходило в Украине в онлайн режиме, по итогам которого армянская команда удостоилась 4 медалей: 1 - золотой, 2- серебряных и 1 бронзовой.