Пятница, 15 Сентября 2023 14:13

АрмИнфо.Новую форму пятистороннего взаимодействия – Энергетический диалог центрально-азиатских стран предложил создать президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает «Туркменистан сегодня».

В своем выступлении на саммите он отметил, что ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии выступает энергетика. Сегодня в регионе наблюдается процесс формирования политико-правовых и экономических условий для устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры, сказал президент.

Туркменистан готов к поставкам своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. В этой связи глава государства подчеркнул, что считает возможным рассмотреть это предложение с точки зрения налаживания долгосрочного взаимодействия между нашими странами.

«В этой связи представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия – Энергетический диалог центрально-азиатских стран», – заявил президент Туркменистана.