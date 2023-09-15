Пятница, 15 Сентября 2023 12:48

АрмИнфо.В Ереван прибыли два генерала вооруженных сил США, которые понаблюдают за совместными армяно-американскими учениями Eagle Partner 2023. Об этом говорится в сообщении посольства США в Армении.

"Посольство США в Армении приветствует в Ереване генерал-майора Грегори Андерсона - командующего 10-й горнострелковой дивизией, и бригадного генерала Патрика Эллиса - заместителя начальника штаба армии США по операциям в Европе и Африке. Генерал-майор Андерсон и бригадный генерал Эллис присоединятся к послу Кристине Квин для наблюдения за учениями Eagle Partner на полигоне Зар" - отмечается в сообщении.

В диппредставительстве напомнили, что учения Eagle Partner 2023 проходят в Армении с 11 по 20 сентября. 85 американских солдат тренируются вместе со 175 армянскими военнослужащими.

<Учения являются свидетельством нашего многолетнего партнерства с Арменией и основаны на десятилетиях успешного сотрудничества в сфере миротворчества и безопасности, подкрепленных прочными отношениями Армении с Национальной гвардией Канзаса в рамках Государственной программы партнерства Министерства обороны>, - сказала посол Кристина Квин.

<Наши связи с Арменией многогранны и основаны на сотрудничестве. США последовательно оказывают военную помощь Армении, особенно в укреплении потенциала страны в таких важных областях, как нераспространение ядерного оружия и поддержание мира>, - сказал генерал-майор Андерсон.

Учения запланированы для подготовки 12-й армянской миротворческой бригады к оценке Концепции оперативного потенциала НАТО (OCC) в

рамках программы НАТО <Партнерство ради мира>.