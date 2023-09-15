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АрмИнфо.Ровно год назад Азербайджан осуществил военную агрессию против суверенной территории Республики Армения, в результате чего у нас было более 200 жертв и большое количество раненых. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян. Он подчеркнул, что по сей день порядка 150 кв.км суверенной территории Армении оккупированы, и, несмотря на требования международного сообщества, азербайджанские ВС не были выведены с оккупированных территорий.
<Два дня назад, оценивая результаты мирного процесса, я говорил о шагах по укреплению доверия. Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами. Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Республики Армения, а все военнопленные и другие удерживаемые лица в Азербайджане должны быть освобождены>, - написал Марукян.
|Президент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии
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|Эдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами
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|УЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении и Федерации футбола республики
|Активисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Евродепутат: Шарль Мишель не прислушивается к тому, что хочет сказать Европарламент о Нагорном Карабахе
|Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Армении и Мексики
|Новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе встретился с главой Минобороны РА
|Процесс приватизации детсадов в Ереване был связан с коррупцией: Генпрокуратура
|Премьер РА обсудил с представителем НС Франции ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха
|Оппозиционер: гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется, а власти Армении заняты концертами и салютами
|Армения будет готова призвать женщин на срочную службу уже зимой 2024 года
|Депутат: власти Армении принимают решения под сильным давлением новых региональных игроков
|Ратификация Римского статута исходит из национальных интересов Армении - министр юстиции РА
|Армения одобрила создание Международного центра оценки рисков финансирования терроризма в СНГ
|Жан-Луи Бурланж: Франция многое делает для Армении, но этого недостаточно в контексте скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации
|МО Армении во второй раз в течение дня опровергает дезинформации азербайджанской стороны
|Так был ли демонтаж? Миссия ЕС в Армении сделала новую запись по заводу в Ерасхе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть представлены четкие механизмы обеспечения территориальной целостности Армении - депутат
|Министры иностранных дел государств Центральной Азии встретились в Душанбе
|АНК: мы имеем дело с лидером-лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности
|Ереван ответит на новые комментарии Баку по мирному договору в разумные сроки - Пашинян
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Пашинян уволил главу Службы пробации
|Пашинян: я не могу утверждать, что при отсутствии российских миротворцев ситуация в Карабахе была бы лучше
|Миссия ЕС своим присутствием способствовала безопасному переносу металлургического завода из Ерасха
|Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда
|АО Арцаха опровергла очередную дезинформацию вражеской стороны
|Жители Еревана получили возможность в режиме реального времени отслеживать движение городского транспорта
|Иран предупредил Армению о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье, имея в виду участие американских войск в учениях
|Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию - МО РА
|Ереван подтверждает свое предложение о зеркальном отводе войск с границы между Арменией и Азербайджаном - МИД РА
|У Армении совершенно нет намерений к эскалации ситуации с Азербайджаном - Пашинян
|Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен - Пашинян
|Франция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посол
|Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
|Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе
|Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%
|Алматинская декларация не является неотъемлемой частью законодательства Армении - депутат
|Премьер Армении прокомментировал слухи о присутствии в стране бойцов ЧВК "Вагнер"
|В своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась понятием <армянские обоснования>, но это не сработало
|Глава МИД РА: Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договора
|Пашинян: власти Армении делают все возможное для предотвращения новой войны
|В Армению прибыл экс-премьер Италии Романо Проди
|В Армении пройдет фестиваль духовной музыки
|Власти Армении задумались над задействованием аэропорта в Горисе
|Армавирская область Армении хочет установить отношения с одной из провинций Франции
|Баку заявляет, что отправил свои комментарии по мирному договору, Ереван говорит об отсутствии реакции
|Парламент Армении минутой молчания почтил память погибших год назад солдат в результате азербайджанской агрессии
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