Пятница, 15 Сентября 2023 12:48

АрмИнфо.Ровно год назад Азербайджан осуществил военную агрессию против суверенной территории Республики Армения, в результате чего у нас было более 200 жертв и большое количество раненых. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян. Он подчеркнул, что по сей день порядка 150 кв.км суверенной территории Армении оккупированы, и, несмотря на требования международного сообщества, азербайджанские ВС не были выведены с оккупированных территорий.

<Два дня назад, оценивая результаты мирного процесса, я говорил о шагах по укреплению доверия. Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами. Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Республики Армения, а все военнопленные и другие удерживаемые лица в Азербайджане должны быть освобождены>, - написал Марукян.