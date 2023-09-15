Пятница, 15 Сентября 2023 12:47

АрмИнфо.15 сентября вице-премьер РА Мгер Григорян принял новоназначенного главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, приветствуя посла, вице-премьер поздравил его с назначением и пожелал успехов в его важной миссии.

В ходе встречи был высоко оценен уровень отношений между Арменией и Европейским Союзом. В этом контексте была отмечена работа гражданской миссии ЕС в Армении.

Собеседники подчеркнули важность реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (SEPA) с точки зрения реализации отраслевых реформ. Было достигнуто соглашение о совместных усилиях по повышению эффективности процесса реализации положений данного документа.

Также обсуждался ход реализации программ, реализуемых в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС. В этом контексте была подчеркнута важность сотрудничества с финансовыми организациями ЕС.