Пятница, 15 Сентября 2023 12:04

АрмИнфо.Активисты и союзники Восточного региона Армянского национального комитета Америки (ANCA) провели встречи с более чем 50 членами Конгресса США, в ходе которых была выражена тревога по поводу геноцидной блокады Арцаха, которая продолжается уже более 270 дней. Об этом говорится в сообщении ANCA.

Согласно источнику, ежегодно во время августовских каникул сенаторы и их представители возвращаются в свои штаты, чтобы встретиться с избирателями в своих округах, принять участие в различных общественных мероприятиях и заняться делами своих округов. Сотрудники Восточного региона ANCA воспользовались этой ситуацией, занявшись активной работой в 31 штате страны. В ходе встреч с конгрессменами они поднимали вопрос о тяжелом положении жителей Арцаха. Активисты привлекли внимание членов Палаты представителей и Сената США к продолжающемуся отказу со стороны администрации США от статьи 907, которая позволяет продолжать вооружение Азербайджана, несмотря на различные нарушения прав человека со стороны режима президента Ильхама Алиева и продолжающуюся блокаду Лачинского коридора, препятствуя, тем самым, доступу к жизненно важному маршруту.

<В эти августовские каникулы преданные своему делу активисты по всему Восточному региону ANCA удвоили свои усилия - укрепляя отношения с офисами и, что наиболее важно, донося острую необходимость того, чтобы правительство Соединенных Штатов предприняло конкретные шаги для решения проблемы разворачивающегося геноцида в Арцахе и привлечения Азербайджана к ответственности. Мы не сомневаемся, что наша продолжающаяся агитация демонстрирует нашим соотечественникам в Арцахе, что они не одиноки>, - сказал директор по законодательным вопросам и связям с общественностью Восточного региона ANCA Наири Дирацуян.

В ходе встреч также обсуждались некоторые другие приоритеты, в том числе, резолюция 108, поддерживаемая представителем Нью-Джерси Фрэнком Паллоне-младшим и осуждающая азербайджанскую блокаду Арцаха, а также продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане, резолюция 320, представленная представителем Калифорнии Адамом Шиффом, которая признает независимость Республики Арцах и предоставляет информацию о карабахском конфликте и причинах провозглашения независимости, резолюция HR2803, автором которой является представительница Калифорнии Анна Эшу, целью которой является обеспечение финансирования в размере 10 миллионов долларов США для поддержки образовательных программ по вопросам Геноцида армян.

<Поскольку мы продолжаем быть свидетелями продолжающейся геноцидной осады и блокады Арцаха, активисты нашего региона забили тревогу и потребовали от наших выборных должностных лиц действий по обеспечению прав армян Арцаха. В августе этого года они сплотили американцев армянского происхождения по всему Восточному региону в поддержку Арцаха. Я хочу выразить сердечную благодарность нашим преданным активистам, которые нашли время в своем плотном графике, чтобы сделать вопрос Арцаха приоритетом, поделившись историями о блокаде и ее влиянии на армянский народ с представителями Палаты представителей и сенаторами>, - сказал председатель правления Восточного региона ANCA, доктор Ара Чалян.