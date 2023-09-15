Пятница, 15 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо. Внешнеполитическое ведомство США добивается незамедлительного открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. С соответствующим заявлением в ходе брифинга с журналистами выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

<Мы ясно дали это понять. Госсекретарь Блинкен взаимодействовал с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы дать понять, что мы хотим, чтобы Лачинский коридор был немедленно открыт для решения действительно тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе>, - заявил Миллер, отвечая на вопрос, <каково послание Госдепа страждущим армянским христианам>.

Представитель Госдепа США не стал в деталях излагать программу новой поездки в регион старшего советника по переговорам в Кавказье, американского сопредседателя МГ ОБСЕ Луиса Боно, побывавшего накануне в Ереване. По его словам, Боно продолжает заниматься как краткосрочным приоритетом по открытию Лачинского коридора, так и долгосрочными перспективами - мирного урегулирования ситуации.