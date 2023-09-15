Пятница, 15 Сентября 2023 11:41

АрмИнфо. После предвыборных дебатов, прошедших накануне вечером на Общественном телевидении Армении премьер-министр РА Никол Пашинян поздравил своего соратника по команде Тиграна Авиняна (кандидат в мэры Еревана от правящей партии на предстоящих 17 сентября с.г. выборах - ред).

<Поздравляю Тиграна Авиняна и ереванскую команду Партии <Гражданский договор> с впечатляющим выступлением во вчерашних дебатах.

Этой команде, несомненно, можно доверить управление столицей - Еревана>, - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что выборы в совет старейшин Еревана (городской орган управления затем выберет мэра) состоятся 17 сентября. В них участвуют 13 партий и 1 блок.

Кандидаты в мэры Еревана 14 сентября провели дебаты в эфире Общественного телевидения Армении. Требование о проведении дебатов зафиксировано в Избирательном кодексе страны. Соответствующие приглашения были направлены всем кандидатам, однако не все дали согласие на участие. Экс-мэр Еревана Айк Марутян заявил об отказе от участия в предвыборных дебатах, если их будет вести <проправительственный> журналист Петрос Казарян. <Имеем все основания утверждать, что он не может быть беспристрастным модератором, и уверены, что дебаты с его участием перерастут в очередное заседание правительства>, - написал Марутян в соцсети. Кандидат в градоначальники от блока <Мать Армения> Андраник Теванян также отказался поучаствовать в дебатах, заявив, что форма и структура дебатов не позволят гражданам полноценно понять программы и предложения кандидатов, в результате чего они превратятся в мероприятие в стиле шоу, в котором он не видит смысла участвовать. Другой кандидат в мэры, соучредитель партии <Общественный голос> Артак Галстян находится под арестом.