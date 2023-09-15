Пятница, 15 Сентября 2023 11:40

АрмИнфо. Вражеские силы продолжают обстреливать позиции вооруженных сил Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, 14 сентября в районе 22:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении.

Отметим, что уже стало традицией, когда вслед за дезинформацией Баку прибегает к оружию. Накануне оборонное ведомство Армении трижды опровергало дезинформации об обстрелах с армянской стороны позиций ВС Азербайджана.