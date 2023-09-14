Четверг, 14 Сентября 2023 21:00

АрмИнфо. В комитете по внешним отношениям Сената США проходят слушания по ситуации в Нагорном Карабахе. Слушания проводятся на тему <Оценка кризиса в Нагорном Карабахе>.

В начале слушаний председатель комиссии Боб Менендес напомнил, что уже несколько месяцев Азербайджан блокировал Лачинский коридор, не позволяя вход даже гуманитарной помощи из Армении голодающим армянам Нагорного Карабаха.

<За последние дни из Агдама (армянское название - Акна - ред.) в Карабах с населением в 120 тысяч человек въехал всего один грузовик. До блокады в Нагорный Карабах ежедневно въезжало 120 грузовиков. Президент Азербайджана Алиев говорит, что не проводит этническую чистку, но он именно это и делает>, - подчеркнул он.

Глава комиссии указал, что согласно сообщениям, Азербайджан собирает войска вдоль границы, нужно быть готовыми к военным действиям. Время имеет решающее значение, подчеркнул он.

Менендес процитировал слова бывшего президента Международного уголовного суда Окампо о том, что голод - это невидимое оружие геноцида. <Несколько недель - у нас столько времени>, - подчеркнул сенатор.

<Наше послание на высоком уровне должно быть ясным. а именно: прекратить блокаду, прекратить угрозы в адрес народа Нагорного Карабаха, прекратить угрозы в адрес Армении, немедленно открыть Лачинский коридор, сохранить обязательства, взятые Азербайджаном соглашением 9 ноября 2020 года>, - сказал сенатор, назвав Россию <ненадежным и некомпетентным партнером, препятствием на пути к миру и безопасности>.

Напомним, что 6 сентября в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по вопросу бедственной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В ходе слушаний два ключевых докладчика, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и Дэвид Филлипс, профессор Джорджтаунского университета и руководитель исследовательского проекта <Зверства в Арцахе> Колумбийского университета, подчеркнули, что режим Ильхама Алиева проводит политику геноцида в отношении карабахских армян.