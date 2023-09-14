Четверг, 14 Сентября 2023 20:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично улицы 1, 2, 9, 10 в кв. ‘Давташен”, жилые дома 1, 4, 6, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, 2, 5 на 2-ом переулке Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

11:00-17:00 жилые дома 2А-2/7 на пр. Азатутяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта,жилые дома 15-54/2 и частные дома 31-58/17 на улице Улнеци, частные дома 8-39 на 39-ой улице Арабкира, 1-12/4 на 41-ой улице, частные дома 7-50 в кв. “Айгедзори”, частные дома 4/78 на улице Паруйра Севака,частные дома 13-45 на 1-ой улице М. Аветисяна, жилые дома 1, 1/2 на пр. Мясникяна, частные дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на улице Пароняна, частные дома 7-20 на тупике Пароняна, жилые дома 48 на пр. Маштоца, 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Талин; села Ацашен, Сусер, Канч, Татул, Цамакасар, Заринджа, Сорик, Ако;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнера, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

10:00-14:00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; воинская часть, абоненты (не являющиеся жильцами) “А. Газарян”, “Дашунц Виктория”, станция компании “Виваселл-МТС” в селе Арарат;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

10։30-16։00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна в городе Веди;

11։00-12։00 частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмяна, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Караглух;

12։30-14։30 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 садоводческая компания “Бжни”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бжни;

10։30-16։00 села Зар, Севаберд, Акунк, Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 квартал “Терян”, “Дурян” в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

11։00-13։00 частично село Гетаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Геганист, Аревшат, Спандаряна, Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:00-13:00 улицы Аксела Бакунца, Галстяна, Аршакунинери, Тиграна Меца в городе Горис;

13:30-16:30 улица Аксела Бакунца в городе Горис;

11:00-17:00 село Уйц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 105/1 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на улице Врацакан, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анхата, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14-16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10-10/2 на улице Улнеци, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, частные дома 1-69 на улице Агароняна, жилые дома 61, 63, 65 на улице Алабяна, жилой дом 13 на улице Маргаряна, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 на улице Шрджанаин;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мясникян, Ацик, Баграмян, Нораван;

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 село Бюракан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Азатамартинери, Гарегина Нжде, частично кварталы 1, 2, “Нор” в городе Масис; частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат; частично село Нор Кюрин;

10:00-16:00 частично село Нор Харберд;

10:30-12:30 частично село Кахцрашен; частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд;

13:00-16:00 частично село Айнтап;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30 село Салли;

10։30-12։30 село Серс;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично улицы Дуряна, Теряна в Ариндже; частично квартал “Айгегорцакан 2” в Птгни; частично село Маяковский;

10։30-16։30 частично село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Юкоаго”, садоводческая компания “Птгни-2”, “Саранист”, “Манукян Коньяк”, “Арм-Глас”, “Навтамтерк”, “Оазис”, компания “Ангат”, ООО “Г. Седракян”, “Брабион Флора Сервис”, “Г. Овсепян”, “Онира Клаб”, “Алмериа”, садоводческая компания “Кимиагорц”, п/к ‘Гегард”, квартал “Арцив-2” “Герезманнер”, ООО “Клеопатра” в птгни;

12։00-14։00 квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-14։00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).