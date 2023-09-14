Четверг, 14 Сентября 2023 19:31

АрмИнфо.Правительство Армении выделит около 26,9 млн драмов администрации Вайоцдзорской области для компенсации расходов на замену троса канатной дороги в Джермуке, поврежденного в ходе азербайджанской военной агрессии в сентябре 2022 года.

Как говорится в пояснении к документу, канатная дорога была построена в 2007 году итальянской организацией Leitner. Для ремонтных работ было принято ценовое предложение российской компании <Скадо>, в размере около 39 млн драмов, которое включает как новый трос, так и работы по его монтажу. Областная администрация на покупку и установку нового троса выделила 12 млн драмов, а кабмин выделит остальную сумму в 26,9 млн драмов.

Отмечается, что канатная дорога ежегодно обслуживала около 25 000-30 000 посетителей, обеспечивая дополнительный финансовый доход в бюджет города до 30 млн драмов.