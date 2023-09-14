Четверг, 14 Сентября 2023 19:30

АрмИнфо.Армения и Казахстан имеют высокий потенциал сотрудничества в сфере высоких технологий и космической деятельности. Как сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности Армении, об этом было заявлено в ходе встречи замминистра ведомства Геворга Манташяна и Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева. В этой связи стороны договорились продолжить тесные контакты с целью развития сотрудничества по намеченным направлениям.

Согласно источнику, собеседники обсудили возможности дальнейшего развития армяно- казахстанских отношений в технологической сфере, необходимость обмена опытом в сферах цифровизации государственной системы и перспективы развития стартап- экосистемы.

Манташян представил гостям функции Министерства, направления, координируемые ведомством, реализуемые программы и приоритетные направления, а также условия, созданные для деятельности ИТ-компаний в Армении. Он рассказал о заинтересованности армянской стороны в налаживании сотрудничества между национальным оператором почтовой связи Армении <Айпост> и национальным оператором почтовой связи Казахстана <КазПочта>.

В свою очередь Болат Иманбаев передал Манташяну текст послания президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева, в котором представлена программа экономического развития и осуществляемых реформ Казахстана. В этом контексте он представил некоторые статистические данные по развитию технологического сектора в Казахстане, отметив, что объемы экспорта ИТ-услуг в 2022 году увеличились в 5 раз, а к концу года эта цифра может достичь $500 млн