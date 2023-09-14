Четверг, 14 Сентября 2023 19:30

АрмИнфо.Начало текущего учебного года в Армении ознаменовалось стихийными акциями протеста со стороны учителей общеобразовательных школ. Причиной всему стало внедрение нового образовательного стандарта для 2, 5 и 7 классов, что влечет за собой ряд изменений, которые, по мнению учителей неуместны, а также использование новых учебников, которые к началу учебного года не были доступны во всех школах страны.

Сегодня у здания правительства вновь прошла акция протеста. Однако на этот раз учителя решили озвучить все накопившиеся за годы требования и проблемы , в том числе связанные с добровольной аттестацией, низкой заработной платой и др.

Педагоги задались встречным вопросом к членам правительства, <а прошли ли последние аттестацию?>, <почему ставят под сомнение образование учителей, многолетний опыт?> и т.д. По мнению учителей, вопросы добровольной аттестации были составлены кем-то, кто очень далек от образовательной сферы. Вместе с тем, они отметили, что труд учителей должен оцениваться в равной степени, и каждый из педагогов достоин высокой заработной платы. Митингующие подчеркнули, что все законы курирующее сферой ведомство принимает без учета мнения педагогов.

В ходе митинга было отмечено, что завтра к акциям протеста учителей готовность выразили присоединиться и родители.

На вопрос <не боятся ли они потерять работу>, учителя отметили, что готовы сами написать заявление об уходе, в случае если их голос не будет услышан со стороны властей.

В завершение акции небольшая группа учителей вошла в здание правительства, чтобы также в письменном виде передать свои требования.