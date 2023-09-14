Четверг, 14 Сентября 2023 19:29

АрмИнфо. Президент Европейского совета, похоже, не прислушивается к тому, что Европарламент хочет сказать о Нагорном Карабахе. Об этом написала глава подкомитета по безопасности и обороне комитета по международным отношениям Европарламента Натали Луазо в официальном микроблоге X (бывший Twitter).

"Россия - это не решение, консультации с Турцией - не очень хорошая идея. Европейская дипломатия должна прекратить импровизировать и стать сильнее", - сказала Луазо.

Так евродепутат прокомментировала упоминание президента Европейского совета Шарля Мишеля о переброске российских гуманитарных грузов в Нагорный Карабах по Агдамской дороге, а также его дискуссию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросам G20.