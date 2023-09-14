Четверг, 14 Сентября 2023 19:28

АрмИнфо. 13 сентября в Секретариате внешних связей Мексики состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Армения и Мексиканских Соединённых Штатов. Консультации провели заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и заместитель министра иностранных дел Мексики Кармен Морено Тоскано.

Как сообщила пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием армяно-мексиканских отношений. Была, в частности, отмечена важность регулярного армяно-мексиканского политического диалога, расширения договорно-правовой базы, развития торгово-экономических, межпарламентских, академических связей. Подчеркнута важность раскрытия потенциала экономических, образовательных и культурных связей и его активизации в двусторонних отношениях.

Стороны коснулись вопросов сотрудничества в рамках международных организаций, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Паруйр Ованнисян представил ежедневно ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и региональные события.

В рамках консультаций состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании <Об академическом дипломатическом сотрудничестве> между Дипломатической школой МИД РА и МИД МСШ. Документ подписали Паруйр Ованнисян и Кармен Морено Тоскано.