Четверг, 14 Сентября 2023 19:28

АрмИнфо.14 сентября министр обороны РА Сурен Папикян принял главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова и новоназначенного командующего миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-майора Кирилла Кулакова.

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства РА, Сурен Папикян, приветствуя генерал-майора Кулакова в связи со вступлением в новую должность, пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии.

На встрече обсуждалась оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Сурен Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и важность усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора.

Министр обороны РА представил данные о передвижениях и скоплениях ВС Азербайджана вдоль границ, периодических провокациях, стрельбе в направлении армянских позиций и одновременно с этим частом распространении дезинформации.