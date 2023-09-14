Четверг, 14 Сентября 2023 19:27

АрмИнфо. Прокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконной приватизации 24 детских садов в Ереване, заявил 14 сентября на заседании правительства премьер Никол Пашинян поинтересовавшись деталями расследования у главы надзорного органа Анны Вардапетян.

Генпрокурор сообщила, что расследование идет в двух направлениях. Первое направление включает иски о защите государственных интересов, и на данный момент уже возбуждены иски о государственных интересах по четырем детским садам в административном районе Канакер-Зейтун и одному ясли-детскому саду в административном районе Малатия- Себастия. Второе направление - уголовные дела, связанные с отчуждением этих детских садов.

В рамках расследований прокуратурой также были запрошены кадастровые файлы 13 детских садов, которые расположены в различных административных районах города Еревана. Кроме того, возбуждено уголовное дело в связи с продажей 14 детских садов в Ереване. Это 5 детских садов в административном районе Нор Норк, 7 детских садов в административном районе Кентрон, 1 детский сад в Давиташенском административном районе и 1 детский сад в Шенгавитском административном районе.

Зафиксированные нарушения относятся к отчуждению по цене ниже рыночной или кадастровой стоимости. В связи с этим, расследования направлены на выяснение обстоятельств продажи, наличия ограничений на нее, круга компетентных должностных лиц и размера окончательного ущерба и возмещения ущерба, причиненного обществу, пояснила Вардапетян. Генпрокурор отметила, что изучаются аналогичные дела также в областях страны.

Процесс реализуется в рамках трех разных процессов. Это уголовные производства, по которым рассматриваются возможности восстановления ущерба государству - либо взыскав суммы, либо затребовав соответствующие по стоимости земельные участки, отметила она.

Однако бывают ситуации, когда детские сады становятся, например, многоквартирными домами или объектами общественного значения, которые уже нельзя использовать в качестве детских садов. И конечно же, детские сады рассматриваются как предмет иска в рамках исков о конфискации имущества незаконного происхождения. Процесс продолжается и находится под вниманием прокуратуры.

Как пояснила генпрокурор, согласно закону детские сады не подлежат приватизации, поэтому сперва их фиктивно упраздняли, а затем они были приватизированы ограниченным кругом лиц, и далее - отчуждены. В результате, генпрокуратура изучает не только процесс упразднения, но и существующие <под этим> коррупционные риски