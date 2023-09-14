Четверг, 14 Сентября 2023 16:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил рост напряженности на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха с председателе Комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Франции Жаном-Луи Бурланжем.

Как сообщает пресс-служба, Пашинян отметил, что реакция Франции на сложившуюся ситуацию является одним из лучших выражений дружбы между нашими народами. Премьер- министр подчеркнул, что отправленная Францией гуманитарная помощь еще не дошла до народа Нагорного Карабаха, и высоко оценил шаги, предпринятые французской стороной.

Жан-Луи Бурланж еще раз подчеркнул поддержку Франции Армении и народу Нагорного Карабаха в преодолении трудностей и существующих проблем.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с напряженностью, вызванной перемещением войск Азербайджана вдоль государственной границы с Арменией и линией соприкосновения с Нагорным Карабахом, шаги по преодолению углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, армяно-французское сотрудничество.