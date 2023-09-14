Четверг, 14 Сентября 2023 16:44

АрмИнфо.Гуманитарный кризис в Арцахе с каждым днем все более усугубляется. Об этом 14 сентября на брифинге заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тагуи Товмасян.

Она отметила, что люди в Арцахе сталкиваются с многочисленными проблемами, в том числе, с дефицитом хлеба. На этом фоне, как заметила парламентарий, власти Армении организуют концерты и салюты, свидетелями которых Товмасян стала накануне. Между тем, продолжила депутат, в самом Нагорном Карабахе у детей нет обуви и одежды, чтобы пойти в них в школы. <Пока дети Арцаха сталкиваются с проблемой обуви, в Армении готовится программа по сохранению власти в Ереване любой ценой, в том числе, с применением административного ресурса>, - сказала Товмасян. <Это то, что нынешний премьер-министр, в бытность свою оппозиционером активно осуждал, сегодня применяется властью>, - подчеркнула депутат.